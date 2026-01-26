Nijerya'da Darbe Girişimi Soruşturması

Nijerya ordusu, Ekim 2025'te gözaltına alınan 16 subaydan bazısının "hükümeti devirmeye yönelik darbe planı içinde olduğunun" tespit edildiğini ve söz konusu subayların askeri yargı önüne çıkarılacağını duyurdu.

Nijerya Savunma Karargahından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında bazı subaylar hakkında "hükümeti devirmeye yönelik planlama" dahil ciddi suçlamalara ilişkin somut delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, darbe planının içeriğine ve suçlamaların kaç subayı kapsadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Savunma Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, yaptığı açıklamada, söz konusu subayların Ekim 2025'te disiplin soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, "darbe girişimi" iddiasıyla suçlananların askeri mahkemede yargılanacağını ifade etti.

Uba, sanıkların suçlu bulunmaları halinde ölüm cezasına çarptırılabileceklerini kaydetti.

Darbe girişimi iddiası

Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan komisyon kurulduğunu belirtmişti.

Hükümet ise Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu duyurmuştu.

Tinubu, artan güvenlik tehditleriyle mücadele kapsamında Ekim 2025'te Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey askeri komuta kademesinde kapsamlı değişikliğe gitmişti.