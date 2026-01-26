Nijerya'da Darbe Girişimi Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Darbe Girişimi Soruşturması

26.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ordusu, darbe planı iddiasıyla gözaltına alınan subayları askeri yargıya sevk edecek.

Nijerya ordusu, Ekim 2025'te gözaltına alınan 16 subaydan bazısının "hükümeti devirmeye yönelik darbe planı içinde olduğunun" tespit edildiğini ve söz konusu subayların askeri yargı önüne çıkarılacağını duyurdu.

Nijerya Savunma Karargahından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında bazı subaylar hakkında "hükümeti devirmeye yönelik planlama" dahil ciddi suçlamalara ilişkin somut delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, darbe planının içeriğine ve suçlamaların kaç subayı kapsadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Savunma Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, yaptığı açıklamada, söz konusu subayların Ekim 2025'te disiplin soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, "darbe girişimi" iddiasıyla suçlananların askeri mahkemede yargılanacağını ifade etti.

Uba, sanıkların suçlu bulunmaları halinde ölüm cezasına çarptırılabileceklerini kaydetti.

Darbe girişimi iddiası

Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan komisyon kurulduğunu belirtmişti.

Hükümet ise Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu duyurmuştu.

Tinubu, artan güvenlik tehditleriyle mücadele kapsamında Ekim 2025'te Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey askeri komuta kademesinde kapsamlı değişikliğe gitmişti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Darbe Girişimi Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:04:21. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Darbe Girişimi Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.