Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 215 Ölüm

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle geçen yıl 215 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Aralık 2025'te Lassa ateşi salgınının, ülkenin farklı bölgelerine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 1148 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 215 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.