Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

28.12.2025 01:44
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınların otomobillerin geçtiği sırada patlatılması sonucu 9 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı. Patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

  • yol yolcu yol yolcu :
    daha bu afrikanın iyi günleri. deaş ve benzeri örgütler önümüzdeki on yıl içinde tüm afrikaya sirayet edecek ve kana bulayacak.ikinci ortadoğuya hoş geldiniz. 4 0 Yanıtla
