Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 3 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 3 binden fazla kişi yerinden edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle son bir ayda 3 binden fazla kişi yerinden edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle son bir ayda 3 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin güneyindeki Zangon-Kataf ve Kaura bölgelerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle geçen ayda 3 bin 99 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.


Bu süre zarfında yüzlerce kişi hayatını kaybederken 150'ye yakın kişi ise kayboldu.


Bölgelerde saldırılar nedeniyle 290 ev kül oldu ve yüzlerce hayvan da telef oldu.


Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı


Ülkede son dönemde motosiklete binen silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.


Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.


Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.


Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Motosiklet, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 3 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

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