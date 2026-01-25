Nijerya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

NİJERYA Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu ziyaret, Dışişleri Bakanı Tuggar'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Nijeryalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; Nijerya'nın Batı Afrika'da bölgesel istikrar, refah ve barışa yapıcı katkılar sunduğunu belirtmesi, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik, Türk firmalarını ilgilendiren hususlar dahil olmak üzere atılabilecek adımlara değinmesi, askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer potansiyelin bulunduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, terör örgütlerine karşı mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizmesi, Gazze'deki ateşkesin korunması ve durumun iyileştirilmesi ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hakkında İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri olan Türkiye ve Nijerya arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtmesi, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı duyulmasına ilişkin Türkiye ve Nijerya arasındaki görüş birliğinin mühim olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.