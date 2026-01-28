Nijerya Savunma Bakanı TUSAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Nijerya Savunma Bakanı TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

28.01.2026 23:14
Nijerya Savunma Bakanı, TUSAŞ'da iş birliği imkanlarını görüşmek için bir heyetle ziyarette bulundu.

(ANKARA) - Nijerya Savunma Bakanı General Christopher Gwabin Musa ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nijerya Savunma Bakanı Sayın General Christopher Gwabin Musa, Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Sayın Sunday Kelvin Aneke ve beraberindeki heyeti, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün eşliğinde şirketimizde misafir ettik. Ziyaret kapsamında şirketimizin faaliyet alanları, devam eden projeler ve potansiyel iş birliği başlıkları üzerine görüşme gerçekleştirdik." denildi.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Diplomasi, Nijerya, Savunma, Güncel, TUSAŞ

