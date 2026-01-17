Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır Fas'ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V'de karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz sona erince seri penaltı atışlarını geçildi. Penaltı atışlarında Nijerya, rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvada üçüncü oldu.
Öte yandan Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı. - İSTANBUL
Nijerya Üçüncü, Mısır Düş kırıklığı
