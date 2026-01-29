Nijeryalı Mültecilerin Gönüllü Dönüşü - Son Dakika
Nijeryalı Mültecilerin Gönüllü Dönüşü

29.01.2026 17:32
Minawao kampında 297 Nijeryalı mülteci, geri dönüş programı kapsamında ülkelerine döndü.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Minawao mülteci kampında yürütülen gönüllü geri dönüş programının 3. aşamasında 297 Nijeryalı mülteci ülkesine döndü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, gönüllü geri dönüş programının 3. aşamasında 3 bin 122 mültecinin, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Banki ve Pulka başta olmak üzere yerleşim yerlerine kademeli dönüşünün başladığı bildirildi.

Açıklamada, şu ana kadar 3. aşamada 297 Nijeryalı mültecinin ülkesine döndüğü belirtildi.

Gönüllü geri dönüş programının ilk aşamasında 2021'de Minawao kampından 2 bin 436 mülteci Nijerya'nın Borno eyaletine dönmüş, 2023'teki ikinci aşamada da 1319 mülteci ülkesine gönderilmişti.

Yaklaşık 80 bin mülteciye ev sahipliği yapan Minawao kampı, terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçan Nijeryalıların kitlesel akını sonrası Temmuz 2013'te açılmıştı.

Kamerun genelinde yaklaşık 120 bin Nijeryalı mülteci bulunuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

