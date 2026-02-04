Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 29-27 mağlup etti.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, sahadan 29-27 galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor Deplasmanda Kazandı
