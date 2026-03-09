Bir nişan töreninde gelin, yaşanan tartışma sonrası sinirlenerek kaynanasına bakıp takı sandığını kapatan gelin, ardından salonu terk etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Görüntülerin altına kullanıcılar, "Herkesin aklında tek soru: Düğün olacak mı?" şeklinde yorumlar yaptı. Törenün ilerleyişi ve çiftin düğün planları merak konusu oldu.
Son Dakika › Yaşam › Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor - Son Dakika
