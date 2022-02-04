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Nizip'te pandemi nedeniyle ara verilen mahalle buluşmaları yeniden başladı - Son Dakika

Nizip'te pandemi nedeniyle ara verilen mahalle buluşmaları yeniden başladı

04.02.2022 16:24
Nizip'te pandemi nedeniyle ara verilen mahalle buluşmaları yeniden başladı

Nizip Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmeyen mahalle buluşmaları yeniden başladı.

Nizip Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmeyen mahalle buluşmaları yeniden başladı.

Fevkani Mahallesi'ndeki taziye evinde hayata geçirilen buluşmada, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleri, toplantıda dilek ve taleplerini ilgililere bildirdi.

Kaymakamı Çağlar, her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek, olası sorunların bu buluşmalarla daha kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise bölgede yapılan yatırımları anlatarak vatandaşların istekleri dinledi.

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Oğuz Alp Çağlar, Mehmet Sarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te pandemi nedeniyle ara verilen mahalle buluşmaları yeniden başladı - Son Dakika


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