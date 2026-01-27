NKÜ'de Ziyaretler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Gültekin ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

Tunçer, ziyaret için Gültekin'e teşekkür etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

NKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrehan Yavşan da ziyarette yer aldı.

Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

