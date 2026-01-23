Noa Lang Galatasaray'da - Son Dakika
Noa Lang Galatasaray'da

23.01.2026 22:00
Noa Lang, Galatasaray'a katıldığını ve başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

Galatasaray ile sözleşme imzalayan Hollandalı oyuncu Noa Lang, yaptığı açıklamada, "Başarılara imza atacağımıza eminim" dedi.

Noa Lang, kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu. Lang, "Gurur duyuyorum, çok mutluyum şu anda. Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Yeni bir sayfa açılacak benim için. Başkanımıza özellikle teşekkür etmek isterim ve Abdullah Bey'e de çok teşekkür ederim beni buraya getirdikleri için" diye konuştu.

"Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum"

Tesisler hakkında da düşüncelerini aktaran Hollandalı oyuncu, "Antrenman sahası gerçekten elit seviyede. Burada çok güzel antrenmanlar çıkaracağımıza eminim. Takım arkadaşlarım da çok hoş karşıladı beni. Onlarla da çok iyi vakit geçireceğimizi ve başarılara imza atacağımıza eminim. Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden Noa Lang, "Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Taraftarımız gerçekten bir sürü mesaj yağdırdılar. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım saha içerisinde gerekli cevabı vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Noa uzun süreden beri izlediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Özbek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

