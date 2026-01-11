Nobel Komitesi\'nden Machado\'ya Olumsuz Yanıt

NORVEÇ Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a devretme isteğine olumsuz yanıt verdi.

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunularak, "Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Ödül verme kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı kaydedildi.