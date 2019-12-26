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Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti
6 saat önce
Norveç Kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi. 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.
Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi.
Birçok roman ve tiyatro piyesi yazan 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12
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