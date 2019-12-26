Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti - Son Dakika Dünya

Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti

6 saat önce

Norveç Kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi. 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.

Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti, System.String[]

Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi.


Birçok roman ve tiyatro piyesi yazan 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.

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Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 
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