Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti

Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi.



Birçok roman ve tiyatro piyesi yazan 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.