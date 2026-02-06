Norveç'te Eski Başbakan Jagland'a Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Norveç'te Eski Başbakan Jagland'a Yolsuzluk Soruşturması

06.02.2026 09:47
Eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

OSLO, 6 Şubat (Xinhua) -- Norveç'in ekonomi ve çevre suçlarını soruşturma ve kovuşturmayla sorumlu ulusal kurumu Okokrim, son açıklanan Epstein dosyalarında yer alan bilgilere atıfta bulunarak eski Başbakan Thorbjorn Jagland hakkında ağırlaştırılmış yolsuzluk şüphesiyle resmen soruşturma başlattı.

Okokrim'den perşembe günü yapılan açıklamada soruşturmanın, Jagland'ın Norveç Nobel Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri pozisyonlarıyla bağlantılı olarak hediye, seyahat ve kredi gibi haksız faydalar sağlayıp sağlamadığına odaklanacağı belirtildi.

Jagland'ın uluslararası bir kuruluşun eski başkanı sıfatıyla yerine getirdiği resmi görevler nedeniyle soruşturma dokunulmazlığına sahip olduğunu kaydeden Okokrim, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir süreç başlatılması talebinde bulunduklarını ifade etti.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre Başbakan Jonas Gahr Store, yeni bilgilerin yanıtlanması gereken "bir dizi soru işaretleri" oluşturduğunu, Okokrim'in ağırlaştırılmış yolsuzluk soruşturması açma kararının da konunun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Norveç medyası, yeni açıklanan dosyaların, Jagland'ın Jeffrey Epstein ile temaslarına ilişkin daha fazla ayrıntıyı ortaya koyduğunu bildirdi. Haberlere göre, Jagland'ın 2014 yılında Epstein'a ait Karayipler'deki özel adaya ailesiyle birlikte bir ziyaret planladığı, ancak söz konusu ziyaretin daha sonra iptal edildiği kaydedildi.

Jagland, 1996-1997 arasında Norveç Başbakanı, 2009-2019 arasında AB Konseyi Genel Sekreteri ve 2009-2015 arasında Norveç Nobel Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Xinhua

Thorbjorn Jagland, Ekonomi, Norveç, Güncel, Çevre, Son Dakika

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
