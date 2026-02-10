Norveç'ten Rusya'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika
Norveç'ten Rusya'ya Nükleer Uyarı

10.02.2026 23:26
Norveç Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın toprak ele geçirme ihtimalini değerlendirdi.

Norveç Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen, Rusya'nın Kola Yarımadası'nda konuşlu nükleer kapasitesini korumak amacıyla ülkesine yönelik bir toprak ele geçirme girişiminde bulunmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Kristoffersen, The Guardian gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın kendi nükleer kapasitesini koruma planının parçası olarak bir toprak ele geçirme girişiminde bulunmasını ihtimal dışı bırakmıyoruz. Çünkü ABD'yi gerçekten tehdit edebilen geriye kalan tek şey bu." diyen Kristoffersen, bu senaryonun dikkate alındığını kaydetti.

Kristoffersen, Rusya'nın Norveç'e karşı Ukrayna veya eski Sovyet topraklarında olduğu gibi yayılmacı hedefleri olmadığını kabul etti ancak Rusya'nın nükleer cephaneliğinin önemli bir kısmının Norveç sınırına yakın Kola Yarımadası'nda konuşlu olduğunu hatırlattı.

Rusya'nın NATO ile başka bir bölgede çatışmaya girmesi halinde bu cephaneliğin kritik önem taşıyabileceğini dile getiren Kristoffersen, "Rusya'nın nükleer yeteneklerini, özellikle ikinci vuruş kapasitesini güvence altına almak için böyle bir adım atma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Kuzeyde planlama yaptığımız senaryo bu." dedi.

Kristoffersen, Rusya'dan gelebilecek geleneksel bir işgal ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "En kötü senaryoya hazırlanırsanız, sabotaj ve hibrit tehditlerle de mücadele etmenizi engelleyen hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Trump'a eleştiri

Kristoffersen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını ve Afganistan'da müttefik ülkelerin cephede savaşmadığı yönündeki sözlerini de sert şekilde eleştirdi.

Afganistan'da birçok görevde bulunduğunu hatırlatan Kristoffersen, "Söyledikleri mantıklı değildi ve Afganistan'daki tüm Amerikalı arkadaşlarım da bunu bilir." ifadesini kullandı.

Kristoffersen, kesinlikle cephede görev yaptıklarını belirterek, "Taliban liderlerini yakalamaktan Afgan güçlerini eğitmeye ve istihbarat faaliyetlerine kadar tüm görevleri yerine getirdik. Norveçli 10 askerimizi kaybettik. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bu yüzden söyledikleri hiç mantıklı gelmedi." şeklinde konuştu.

Trump'ı Afganistan'da hiç görmediğine dikkati çeken Kristoffersen, kendisinin "bu şeyleri söylerken ne dediğini bilmediğini" iddia etti.

Kristoffersen ayrıca, Trump'ın Rusya ve Çin'in Grönland'a askeri ilgi duyduğu yönündeki iddialarını "çok garip" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

