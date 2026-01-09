Nu Teknoloji'den SIM'siz 5G Çözümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Nu Teknoloji'den SIM'siz 5G Çözümü

09.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nu Teknoloji, uydu tabanlı NTN ile SIM kart gerektirmeyen 5G çözümleri geliştirerek bağlantı sorununu ortadan kaldırdı.

Nu Teknoloji, SIM kart gerektirmeyen "non-cellular" 5G standardı altyapısını, uydu tabanlı NTN (Non-Terrestrial Network) teknolojisiyle entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nu Teknoloji, IoT (nesnelerin interneti) ve özel 5G ağlarında uzun süredir çözüm bekleyen kapsama problemini ortadan kaldıran yeni nesil haberleşme mimarisini hayata geçirdi.

Bu yeni mimari sayesinde, bugüne kadar ağırlıklı olarak şehir merkezleri ve yerleşim alanlarıyla sınırlı kalan, mesh (birden fazla erişim noktasını birbirine bağlayarak ortak ağ) tabanlı IoT çözümleri, artık kırsal alanlarda, tarım sahalarında, enerji santrallerinde ve kritik altyapılarda kesintisiz ve güvenilir biçimde kullanılabiliyor. Altyapı yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, özel 5G IoT ağlarını küresel ölçekte uygulanabilir hale getiriyor.

Nu Teknoloji'nin geliştirdiği DECT NR+ mesh altyapısı, SIM karta ihtiyaç duymayan, operatör bağımsız, yerel ve özel 5G mimarisiyle çalışan, düşük gecikmeli ve yüksek ölçeklenebilir IoT ağlarının kurulmasını mümkün kılıyor.

NTN teknolojisini devreye alan entegrasyon sayesinde de "gateway"ler uydu üzerinden doğrudan internete bağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji İş Geliştirmeden Sorumlu Kurucu Ortağı Ayşe Nur Alkaya, kırsal alanlarda ve kritik altyapılarda bağlantı kopuklukları yüzünden veri kaybı, izleme eksikliği gibi önemli sorunlar yaşanabildiğini belirtti.

Bugün IoT projelerinin önündeki en büyük engelin ise teknoloji eksikliği değil, kapsama bağımlılı olduğuna değinen Alkaya, şunları kaydetti:

"Nu Teknoloji olarak bu bağımlılığı ortadan kaldıran çözümler geliştiriyoruz. DECT NR+ ile SIM'siz, operatörlerden bağımsız, güvenli ve yerel 5G mesh ağlar kuruyor, uydu tabanlı NTN entegrasyonu sayesinde bu ağları dünyanın en uzak ve en zorlu coğrafyalarından bile kesintisiz şekilde internete bağlıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca teknik bir çözüm değil, enerji, tarım ve kritik altyapılarda veriye her koşulda erişimi mümkün kılan stratejik bir dönüşümün önemli bir adımıdır. Geliştirdiğimiz bu altyapıyla birlikte 'bağlantı yok' sorununu sahada ortadan kaldırırken, yerli mühendislik gücüyle oluşturduğumuz bu sistemi kısa vadede ülkemizde ve bölge ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nu Teknoloji'den SIM'siz 5G Çözümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:13:45. #7.11#
SON DAKİKA: Nu Teknoloji'den SIM'siz 5G Çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.