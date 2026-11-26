Nübel neden yok, neden oynamıyor, yedek mi, sakat mı, cezalı mı soruları ilk 11'lerin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Alexander Nübel, Hapoel Beer-Sheva maçına yedek kulübesinde başladı. Alman kalecinin sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Nübel, teknik heyetin kararıyla karşılaşmaya yedek olarak başlarken Beşiktaş kalesini Doğan Alemdar koruyor. Bu tercihin, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde yapılan bir rotasyon olduğu değerlendiriliyor.

NÜBEL YEDEK Mİ?

Evet. Alexander Nübel, Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek kulübesinde yer alıyor. Teknik heyetin kararıyla Beşiktaş kalesinde Doğan Alemdar görev yapıyor.

NÜBEL SAKAT MI, CEZALI MI?

Alexander Nübel'in sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Alman kalecinin yedek başlaması, yoğun maç takvimi ve yaklaşan Galatasaray derbisi nedeniyle yapılan bir dinlendirme olarak yorumlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER YEDEK BAŞLADI?

Beşiktaş'ta Nübel'in yanı sıra Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard da teknik heyetin kararıyla Hapoel Beer-Sheva maçına yedek başladı. Siyah-beyazlılarda Ümit Akdağ cezası, Emmanuel Agbadou ise dizindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Batum'daki Batumi Arena'da oynanıyor ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.