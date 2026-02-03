Numan Kurtulmuş'tan Suriye Açıklaması - Son Dakika
Politika

Numan Kurtulmuş'tan Suriye Açıklaması

Numan Kurtulmuş\'tan Suriye Açıklaması
03.02.2026 18:00
Kurtulmuş, Suriye'de birlik ve bütünlüğün sağlanmasının 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sağlayacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye'de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye'nin bütünlüğü için atılan her adım, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi de güçlendirmektedir. 'Terörsüz Türkiye', sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan adımları dikkatle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, "10 Mart Mutabakatı'nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılık, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getirecektir. Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın, askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesi bölge barışı adına kıymetli bir fırsattır. Bu bütünleşme, Suriye'nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi bölgemizin sigortasıdır. Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜN BİTMESİ KARDEŞLİĞİ BÜYÜTECEKTİR'

Suriye'nin toprak, egemenlik, devlet birliği sayesinde gelecek birliğinin de sağlanacağını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye'de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye'nin bütünlüğü için atılan her adım, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi de güçlendirmektedir. 'Terörsüz Türkiye', sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır. Bu istikamette ortaya koyduğumuz irademiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Kazanan, bölgedeki tüm halklar; kaybeden, şiddetin diliyle siyaseti rehin almaya çalışanlar olacaktır. Terör örgütlerinin tehditlerinin bitmesiyle siyasete daha fazla söz imkanı açılacaktır. Terörün bitmesi kardeşliği büyütecektir. Yeni dünya düzeni tartışmalarının hızlandığı bir dönemde bölgemiz, güç rekabetinin nesnesi olmayacaktır. Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa bölgedeki tüm dostlarımız kazanacaktır. Suriye'de birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceğiz. Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Son Dakika

