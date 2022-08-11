Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak - Son Dakika
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Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak

11.08.2022 12:08
Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak

NUR Kazakistan hükümeti, askeri istihbarat alanında Türkiye ile iş birliği protokolünü onayladı.

NUR Kazakistan hükümeti, askeri istihbarat alanında Türkiye ile iş birliği protokolünü onayladı.

Kazakistan hükümeti tarafından yayımlanan kararnamede, Kazakistan ile Türkiye arasında 10 Mayıs'ta imzalanan askeri istihbarat alanında iş birliğine ilişkin protokolün onaylandığı belirtildi.

Kararnamede, "Taraflar, ilgili protokol kapsamında güncel konularda askeri istihbarat bilgisi ve uzman değerlendirmelerinin karşılıklı değişimi; taraf devletlerin güvenliğine tehdit oluşturan bölgedeki askeri ve politik durumlarla ilgili gelişmelerin izlenmesi; uluslararası terör örgütleri ve diğer örgütler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gibi alanlarda iş birliği yürütecek." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak - Son Dakika

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