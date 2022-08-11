Kararnamede, "Taraflar, ilgili protokol kapsamında güncel konularda askeri istihbarat bilgisi ve uzman değerlendirmelerinin karşılıklı değişimi; taraf devletlerin güvenliğine tehdit oluşturan bölgedeki askeri ve politik durumlarla ilgili gelişmelerin izlenmesi; uluslararası terör örgütleri ve diğer örgütler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gibi alanlarda iş birliği yürütecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazakistan, Türkiye ile askeri istihbarat alanında iş birliği yapacak - Son Dakika

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