Nusaybin\'de Tır Devrildi, Yangın Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Turgutlu Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kaza sonrası araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır hasar gördü.
