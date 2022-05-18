Nvidia'dan GTX 1600 serisine yeni ekran kartı!

Ekran kartı pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar Nvidia, RTX serisiyle liderliği korusa da AMD Radeon RX 6650 XT gibi uygun fiyatlı modellerle yarışta kalmayı başarıyor. Ancak bu durum değişiyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Nvidia, bir yandan altı yıl önce piyasaya sürdüğü GTX 1050 Ti modelini emekli etmeye hazırlanırken, bir yandan da uygun fiyatlı ekran kartı isteyen kullanıcıları çekecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. İşte karşınızda Nvidia GTX 1630 bildiğimiz her şey…

Nvidia, GTX 1050 Ti yerine GTX 1630 modelini piyasaya sürecek

Giriş seviyesi ekran kartı pazarında elini güçlendirmek isteyen Nvidia, GTX 1630 isimli yeni bir model üzerinde çalışıyor. VideoCardz tarafından paylaşılan iddialara göre bu model, şirketin en popüler kartlarından biri olan GTX 1050 Ti'ın yerini alacak.

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AMD'nin halihazırda giriş seviyesi GPU pazarında RX 6500 XT ve RX 6400 modelleri bulunuyor ve bu ekran kartlarının GTX 1050 Ti'dan daha güçlü olduğu açık. Henüz GTX 1630 hakkında detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da, 640 CUDA çekirdeği ve 4 GB GDDR6 ile Turing (TU117) mimarisine sahip olacağı belirtildi.

Nvidia'nın yeni giriş seviyesi ekran kartının RX 6500XT ve RX 6400 modellerine rakip olacağını düşünürsek, ray-tracing desteğine yer vermeyeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca iddialar, 75W'tan daha düşük güç gereksinimine ihtiyaç duyacağını söylüyor

Nvidia'nın orta seviye GPU'su GTX 1650 3 yıldan fazla bir süre önce Nisan 2019'da müşterilere sunulmuştu. GTX 1050 Ti'ın yerini alacak yeni giriş seviyesi kartın da -eğer gerçekten duyurulacaksa- 2023'e kadar gün yüzüne çıkmasını bekleyebiliriz.

GTX 1630'un fiyatı ne kadar olacak?

Nvidia GTX 1630 fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak GTX 1650 modelinin 4 bin TL seviyesinden satışta olduğunu göz önünde bulundurursak, bu fiyat etiketinden daha ucuz olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

RX 6500XT fiyatı 3500-4000 TL, RX 6400 fiyatı ise 3200-3800 TL civarında olduğunu göz ardı etmemek lazım. Nvidia GTX 1630'ın da pazara bu aralıktan (3000-4000 TL) girmesi mümkün görünüyor.

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