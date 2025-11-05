Nvidia\'nın Çipleri Çin\'e Satılmayacak

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil." dedi.

Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

"İRAN'A URANYUM YOLLAMAK ARASINDA BİR FARK YOK"

Temsilciler Meclisi Çin Seçici Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, böyle bir satışın " İran'a silah kalitesinde uranyum vermeye benzer olacağını" söyledi.