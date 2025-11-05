Nvidia'nın Çipleri Çin'e Satılmayacak - Son Dakika
Ekonomi

Nvidia'nın Çipleri Çin'e Satılmayacak

Nvidia\'nın Çipleri Çin\'e Satılmayacak
05.11.2025 00:42
Beyaz Saray Sözcüsü, Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini Çin'e satamayacağını açıkladı.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil." dedi.

Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

"İRAN'A URANYUM YOLLAMAK ARASINDA BİR FARK YOK"

Temsilciler Meclisi Çin Seçici Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, böyle bir satışın " İran'a silah kalitesinde uranyum vermeye benzer olacağını" söyledi.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Yapay Zeka, teknoloji, savunma, ekonomi

Son Dakika Ekonomi Nvidia'nın Çipleri Çin'e Satılmayacak - Son Dakika

07:54
Sivas’ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL’lik altın rezervi keşfedildi
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi
07:01
New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
05:44
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
05:29
ABD’de kargo uçağı düştü En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ABD'de kargo uçağı düştü! En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
01:37
Trump’tan “tarife“ davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz
Trump'tan "tarife" davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz
22:49
Bahçeli’den sonra bir Demirtaş çıkışı daha Partinin ağır topu net konuştu
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
SON DAKİKA: Nvidia'nın Çipleri Çin'e Satılmayacak - Son Dakika
