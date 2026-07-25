Nvidia'dan yapay zekâ için dev hamle: SK Hynix ile anlaştılar - Son Dakika
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Nvidia'dan yapay zekâ için dev hamle: SK Hynix ile anlaştılar

Nvidia\'dan yapay zekâ için dev hamle: SK Hynix ile anlaştılar
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Nvidia, SK Hynix ile uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzalayarak yüksek bant genişliğine sahip bellek tedarikini güvence altına aldı. Anlaşma, yapay zekâ altyapısı için devasa yatırımları içeriyor ve toplamda 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabilir.

Yapay zekâ donanımlarına yönelik küresel talep hız kesmeden artarken, Nvidia kritik bileşen tedarikini güvence altına almak için önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Güney Koreli bellek üreticisi SK Hynix ile yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) tedarikini kapsayan uzun vadeli bir iş birliği başlattığını duyurdu.

Nvidia, tartışmaların ortasında güçlü bir anlaşma yaptı

Nvidia'nın San Francisco'da düzenlediği yapay zekâ zirvesinde açıklanan anlaşmanın, yıllara yayılacak şekilde toplam 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği belirtildi. İş birliği yalnızca bellek tedarikiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarını da kapsayacak.

Plan kapsamında, SK Hynix'in bağlı şirketlerinden SK Telecom, Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin platformunu temel alan bir bulut altyapısı kuracak. Projenin yaklaşık 2 gigavat elektrik tüketimine ulaşacak kapasitede olması hedefleniyor. Bu ölçek, yüz binlerce grafik işlemci (GPU) ile desteklenen devasa bir yapay zekâ altyapısına işaret ediyor.

Yapay zekâ yatırımları küreselleşiyor

Anlaşma, yapay zekâ altyapısına yönelik dev yatırımların artık yalnızca büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadığını da gösteriyor. Hükümetler ve büyük sanayi grupları da bu alandaki yatırımlarını hızlandırırken, San Francisco'daki zirveye Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da katıldı.

Öte yandan Nvidia, Güney Kore merkezli bulut teknolojileri şirketi Naver'a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını da açıkladı. Şirketin Nvidia GPU'larıyla inşa edeceği veri merkezlerinin toplam 200 megavat kapasiteye ulaşması planlanıyor. Bu altyapının tamamlanmadan önce bile küresel müşterilere yapay zekâ işlem gücü rezervasyonu yapma imkânı sunması hedefleniyor.

Nasdaq'da kısa süre önce işlem görmeye başlayan SK Hynix ise elde edeceği kaynakları yeni altyapı projelerinin finansmanında kullanmayı planlıyor. Yapılan anlaşma, şirketin küresel yapay zekâ ekosistemindeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zeka, Teknoloji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Finans Nvidia'dan yapay zekâ için dev hamle: SK Hynix ile anlaştılar - Son Dakika

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