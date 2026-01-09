Nwaiwu: Trabzonspor'da Olmak Harika! - Son Dakika
Nwaiwu: Trabzonspor'da Olmak Harika!

09.01.2026 12:01
Yeni transfer Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a katılmaktan mutluluk duyduğunu ve hırslı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, kaybetmekten nefret ettiğini söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu'nun, bordo-mavili kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden röportajı yayımlandı.

Karadeniz ekibine transfer olmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını ifade eden Nwaiwu, kulübe hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini söyledi. Bordo-mavili camiaya katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

"Paul Onuachu, kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı"

Transfer sürecinde Trabzonspor'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, Onuachu'yu bir ağabey olarak gördüğünü aktararak, "Paul ağabeyi büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Agresif ve mücadeleci bir oyun tarzım var"

Sahadaki oyun karakterine de değinen Nijeryalı futbolcu, hırslı ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip olduğunu dile getirdi. Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Chibuike Nwaiwu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" şeklinde konuştu.

"Taraftarın beklentisini karşılamak için buradayım"

Trabzonspor taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirten Nwaiwu, daha Trabzon'a gelmeden destek mesajları aldığını söyledi. Bordo-mavili taraftara mesaj gönderen 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

