Son Dakika Haberleri: O fotoğraf 'fotoşop' mu?
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O fotoğraf 'fotoşop' mu?

1 saat önce

Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Göksel, verdiği mayolu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Göksel, verdiği mayolu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Bu pozdan sonra Göksel'in karesine 'fotoşop' yorumları da yapıldı. Fotoğrafın fotoşop olup olmadığı konuşulurken ünlü şarkıcı fitliğinin sırrını açıkladı!

Magazin dünyasında genellikle sesiyle ön planda olan Göksel, takipçilerinin merakını giderdi.

FOTOŞOP YOK!

Yıllara meydan okuyan şarkıcı fotoğrafta fotoşop olmadığını dile getirdi. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyan Göksel, yapılan güzel yorumlara da teşekkür etti.

Göksel, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:57 Kaynak: Bültenler
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