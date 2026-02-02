Ocak'ta İhracat 20,3 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ocak'ta İhracat 20,3 Milyar Dolar

02.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhracat ocakta takvim etkisiyle %3,9 azalarak 20,3 milyar dolara düştü, yıllık %3,7 artış görüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret, siyaset ve jeopolitik gerilimler açısından geçen yılın zor geçtiğini belirten Bolat, buna rağmen Türk ihracatçılarının önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi vererek, "Mal ihracatımız 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu, Ocak 2025'e göre yüzde 3,9'luk bir azalış anlamına geliyor. Geçen yıl ocak ayında 21 milyar 161 milyon dolardı. Bunun en önemli nedeni özellikle takvim etkisi, işlenmiş altın ve enerji rafine petrol ürünleri ihracatımızdaki düşüş." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının genel olarak ihracatın durgun bir tempoda başladığı bir ay olduğunu ve her yıl bu durumun görüldüğünü ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aralık ayında 3 milyar dolar ilave artış sağladığımız için yeni yılda mal ihracatında küçük bir azalış gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak resmi tatilin perşembe gününe denk gelmesiydi. Bizim yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. 2 Ocak Cuma günü birleştirilerek özel sektörde uzun bir tatil yapanlar oldu. Bu anlamda ortalama 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız cuma günü bizim açımızdan önemli bir kayıp olmuştu."

Ocak ayında ithalatta azalış da artış da yaşanmadığına işaret eden Bolat, bu dönemde 28,7 milyar dolarlık dış alımın gerçekleştiğini bildirdi.

Bolat, geçen ay dış ticaret açığının da 8,4 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "İhracatta küçük bir azalış olunca dış ticaret açığında yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti. Bu anlamda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yaklaşık yüzde 71 oldu. Altın ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak kaldı." diye konuştu.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının ocak ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal ihracatında yıllıklandırılmış bazda son 12 ay itibarıyla yüzde 3,7'lik artışla 272,5 milyar dolardayız. Bunun yanında ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak itibarıyla son 12 ayda yüzde 74,6'dır. Dış ticaret açığımız da son 12 ay itibarıyla 92,9 milyar dolardır." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak'ta İhracat 20,3 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:03:54. #7.11#
SON DAKİKA: Ocak'ta İhracat 20,3 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.