Öcalan'a Statü Tartışması

(ANKARA) - Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik siyasi statü verilmesi önerisinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Gücünü yitirmiş; terörist başının ifadesiyle 'miadını doldurmuş', bölgedeki Kürt terör yapılanmaları üzerindeki etkisi silikleşmiş kanlı terör örgütü ve onun İmralı'daki unutulmaya yüz tutmuş sözde liderine yeniden güç, itibar ve resmi bir siyasal statü kazandırmayı amaçlayan bu açıklamalar, asla kabul edilemez."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele sürecinde ödün vermeksizin sürdürdüğü 'PKK'yı Türkiye'deki Kürt kökenli yurttaşlarımızdan ayırt edici' ve 'Öcalan'ın Kürtlerin önderi olmadığı' yönündeki yarım yüzyıllık temel politika, bu açıklamalarla yok sayılmıştır.

Öcalan'a meşru siyasetin kapılarını açmak, 'kurucu önderlik' gibi vicdanları yaralayan bir statü bahşetmek, bölücü emperyalist projenin kanlı piyonlarının yüzyıllık dayatmalarına onay vermektir.

Öcalan'ı 'devletin muhatabı' ve 'demokratik siyaset alanının açılmasındaki ana aktör' olarak nitelendiren DEM Parti'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı tarafından sessizlikle karşılanması, sürecin milletten gizlenerek sürdürülme gerekçelerinin de ifşasıdır."