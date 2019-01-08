Oda Müziğinde Yeni Yıl Konseri

Sanatçılar birbirinden başarılı eserleri seslendirerek sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattılar.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konserde Mehlika Karadeniz Bilgin, Ümmiye Özdem, Şenzelita Aykanat, Melda Sak, Hande Ulutaş, Müjde Akden, Gülriz Tunca ve Irmak Tokgöz sahne aldı. Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkan sanatçılar Cihangir Cihangirov, Ferrer Trındade, John Kander ve Zequinha de Abreu'un eserlerini başarıyla seslendirdi. Orkestra şefi Osman İşmen tarafından düzenlenen eserler ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni toplayan sanatçılar, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Oda Müziği Konserleri'nin gelecek programında 14 Ocak 2019 Pazartesi günü 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde keman sanatçısı Hüseyin Bülent Akdeniz ve piyano sanatçısı Hale Vural sahne alacak.