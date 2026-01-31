Ödemiş'te Sağanak Yağış Yol ve Fidanlıkları Vurdu - Son Dakika
Ödemiş'te Sağanak Yağış Yol ve Fidanlıkları Vurdu

31.01.2026 16:36
Ödemiş'te sağanak yağış nedeniyle yollar su birikintileriyle doldu, fidanlıklar zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı fidanlıklar su altında kaldı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle İlkkurşun ile Yeniköy mahalleleri arasındaki İzmir-Ödemiş kara yolunda su birikintisi meydana geldi.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suda kaldı.

Mahalle sakinleri traktörle yolda kalan bir otomobili çekti.

Çevrede süs bitkileri ile meyve fidanlarının yetiştirildiği fidanlıklar da su altında kaldı.

Fidanlık sahibi Atilla Marangoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her kuvvetli yağışta aynı durumun yaşandığını belirterek, tedbir alınmamasına tepki gösterdi.

Fidanlığının su altında kaldığını, kendi imkanlarıyla su tahliye etmeye çalıştığını belirten Marangoz, "40 dönüm fidanlığım var. Zararım şu an belli değil, suyu tahliye ettikten sonra ortaya çıkacak." dedi.

Ocaklı ile Büyükavulcuk mahalleleri arasındaki yolda da yaklaşık 2 kilometrelik alanda su birikintisi oluştu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Ödemiş Belediyesi ile Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Son Dakika

