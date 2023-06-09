ODTÜ'de izinsiz gerçekleştirilen LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı

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Merkez Bankası'ndan Hafize Gaye Erkan'la ilgili kritik uyarı: Hepsi sahte

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.