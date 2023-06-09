ODTÜ'de izinsiz gerçekleştirilen LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ODTÜ'de izinsiz gerçekleştirilen LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı

09.06.2023 19:32

ODTÜ'de rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne izin verilmeyeceği açıklamasına rağmen bir grup öğrenci toplandı. Polis ekipleri, gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı ancak dağılmayanlar gözaltına alındı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ODTÜ'de izinsiz gerçekleştirilen LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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