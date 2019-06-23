Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda mest eden konser
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Odunpazarı'nda mest eden konser

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun yıl sonu konseri Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Odunpazarı'nda mest eden konser, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun yıl sonu konseri Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şefliği Ergül Elibaş'ın yaptığı Türk Müzik Topluluğu, çeşitli makamlarda çok sayıda eseri başarı ile seslendirdi. Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Topluluğu konserini, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Halil Bilici ve çok sayıda müziksever dinledi. Konserde Segah Şarkılardan 'Leyla bir Özge candır', 'Ben seni unutmak için sevmedim' gibi şarkılar seslendirilirken, Hüzzam şarkılardan 'Güzel gün görmedi avare gönlüm' ve 'Mahzun gönül heyhat şad olacak mı sanıyorsun' gibi eserler seslendirildi. Konserde ayrıca Rast Şarkılardan 'Sevmekten kim usanır tadına doyum olmaz' ve 'Senden uzak günlerim zindan oluyor' gibi birbirinden özel eserler müzikseverlerle buluştu.

Türk Müziği Topluluğu, konseri dinlemeye gelen vatandaşlardan tam not aldı. Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan konser sonrasında Türk Müziği Topluluğu uzun süre alkışlandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam
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