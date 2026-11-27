90'lı yıllarda "Of Aman Nalan" diye tanınan şarkıcı Nalan, eski yapım şirketi Mega Plak Müzik'e karşı açtığı dijital telif davasını kazandı. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, sanatçının 32 yıl önce çıkan bir albümü ile 11 şarkısının dijital platformlarda izni olmadan yayımlanmasını yasakladı.

SPOTIFY VE YOUTUBE'DAN İZİNSİZ YAYIN BİTİYOR

Gazeteci Halit Turan'ın Sabah'ta aktardığına göre karar, Nalan'ın seslendirdiği dava konusu eserlerin Spotify, Apple Music, YouTube ve Deezer gibi platformlardaki izinsiz yayınını durduruyor.

Mahkeme gerekçesinde, 2001 yılından önce verilen izin belgelerinin ve yalnız plak, kaset ve CD gibi fiziksel formatları kapsayan eski hak devirlerinin yapımcıya dijital yayın yetkisi vermediğini belirtti. Buna göre eski sözleşmeye dayanan yapımcıların bu kayıtları dijital platformlara taşıyabilmesi için sanatçının açık ve yazılı onayını alması gerekiyor.

KASET DÖNEMİNİN SEVİLEN SESİYDİ

Müzik dünyasına 1994'te adım atan Nalan, kaset döneminde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve 90'ların Türkçe pop sahnesinin akılda kalan isimlerinden biri olmuştu. Sanatçı, yıllar önce okuduğu şarkıların kendisinden izin alınmadan dijital mecralarda dinletilmesi üzerine yapım şirketine dava açmıştı.

AJDA PEKKAN'DAN SONRA İKİNCİ KARAR

Karar, kısa süre önce Ajda Pekkan'ın 61 yıllık kariyerine ait 373 eseri kapsayan telif davasını kazanmasının ardından geldi. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) üyeleri, Pekkan davasındaki kararı icracı sanatçılar için emsal olarak değerlendirmişti.

Nalan'ın davası, 2001 öncesi kaset ve CD sözleşmelerinin dijital yayınları kapsamadığını ortaya koyan ikinci önemli örnek oldu. Sektör temsilcileri, kararların yapımcıların eski katalogları sanatçıdan habersiz dijital platformlara lisanslamasının önünü kestiğini aktarıyor.