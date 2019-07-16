Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldü
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Karasu
ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca
(54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaali
ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Tunca, hafta sonu Karasu'da oğlunun düğününde yakınlarıyla birlikte oyunlar oynayıp eğlendi. Düğünde aniden fenalaşan Tunca, düğün salonuna gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tunca buradan da Sakarya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali İhsan Tunca, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tunca'nın düğün sırasında çok mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği çekilen görüntülere yansıdı.
Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Tunca'nın cenazesi bugün Kocaali ilçesinin Açmabaşı Mahallesi'nde öğle namazı sonrası toprağa verildi.
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