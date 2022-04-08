Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı? - Son Dakika

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışı ve İl Yatırım Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Kahramanmaraş'a ziyaret etti. Ünal, burada bir öğrenci evine misafir olarak gençlerle sohbet etti ve sahura katıldı.

"MENEMENİN İÇİNE SUCUK KATMIŞLAR"

Öğrencilerin isteği üzerine evin mutfağına girerek menemen yapmaya koyulan Mahir Ünal, tavada sucuk görmesi üzerine "Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL EVİ ÖĞRENCİ EVİDİR"

Sözlerinin devamında ise Ünal, "Dünyanın en güzel evi öğrenci evidir çünkü en keyifli, en heyecanlı anıları öğrencilik zamanın öğrenci evinde yaşarsınız. Ve en iyi dosyluklar da öğrenci evlerinde kurulur." dedi.

"MENEMEN SOĞANLI OLUR"

Mutfaktaki o anlarını sosyal medya hesabından da paylaşan Ünal, "Ramazan'ın en güzel vakitlerinden olan sahur vaktini öğrenci arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. 'Menemeni siz yapar mısınız?' diye sordular. Cevap tabii ki evet ve tabii ki de soğanlı" ifadelerine yer verdi.