Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı? - Son Dakika
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Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?

08.04.2022 18:55

Kahramanmaraş'ta bir öğrenci evine giderek gençlerle sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışı ve İl Yatırım Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Kahramanmaraş'a ziyaret etti. Ünal, burada bir öğrenci evine misafir olarak gençlerle sohbet etti ve sahura katıldı.

Öğrenci evinde mutfağa giren AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?

"MENEMENİN İÇİNE SUCUK KATMIŞLAR"

Öğrencilerin isteği üzerine evin mutfağına girerek menemen yapmaya koyulan Mahir Ünal, tavada sucuk görmesi üzerine "Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" ifadelerini kullandı.

Öğrenci evinde mutfağa giren AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?

"DÜNYANIN EN GÜZEL EVİ ÖĞRENCİ EVİDİR"

Sözlerinin devamında ise Ünal, "Dünyanın en güzel evi öğrenci evidir çünkü en keyifli, en heyecanlı anıları öğrencilik zamanın öğrenci evinde yaşarsınız. Ve en iyi dosyluklar da öğrenci evlerinde kurulur." dedi.

"MENEMEN SOĞANLI OLUR"

Mutfaktaki o anlarını sosyal medya hesabından da paylaşan Ünal, "Ramazan'ın en güzel vakitlerinden olan sahur vaktini öğrenci arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. 'Menemeni siz yapar mısınız?' diye sordular. Cevap tabii ki evet ve tabii ki de soğanlı" ifadelerine yer verdi.

Öğrenci evinde mutfağa giren AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
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