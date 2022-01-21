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Öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

21.01.2022 15:08
Öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 413 öğrenci, "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 413 öğrenci, "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Devrekani Dernekler Federasyonu ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Devrekani Temsilciliği Sosyal Kültürel Etkinlikler Programı kapsamında, Halime Celal Budak İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Devrekani Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Devrekani İmam Hatip Ortaokulu, Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 413 öğrenci için Kastamonu gezisi düzenlendi.

öğrenciler, İsmail Bey Külliyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Vedat Tek Kültür Merkezi ve Anadolu Masal Evini ziyaret etti. Kastamonu tarihi ve kültürü hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

İLKSAN Devrekani Temsilci Erkan Tuzsuz, yaptığı açıklamada, birçok vatan evladının bu topraklar için gözünü kırpmadan can verdiğini belirterek, "Bunun en son örneklerinden biri de Eren Bülbül. Bu kahraman evladımızın hayatını beyaz perdeye aktaran Kesişme filmini öğrencilerimizin izlemesi için sosyal kültürel etkinlik programı düzenledik." dedi.

Devrekani Dernekler Federasyonu ve İLKSAN Temsilciliği olarak programı hazırladıklarını anlatan Tuzsuz, "Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'un himayesinde Kastamonu Belediyesi ve Devrekani Belediyesinin de servis aracı desteğiyle okul müdürlükleri tarafından belirli kriterlere göre belirlenen 413 öğrencimiz etkinliğimize katıldı." diye konuştu.

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Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Lisesi, Kastamonu, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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