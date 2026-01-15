Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri serada tohumları toprakla buluşturdu.
Keban Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında uygulama serasına öğrenciler tohum ekti.
Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, "Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendi hem de üretimin aşamasını öğrendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize emekleri için teşekkür ederiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Öğrenciler Tohum Ekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?