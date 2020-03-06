Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Haruniye Ortaokulu '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Haruniye Ortaokulu '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Misafirlerin karanfillerle karşılandığı program, Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleşti. "Kadına Şiddet" konulu oyundan sonra sahneye çıkan öğrenciler "Ben Kimim" bölümünde, dünyada sembol olmuş kadın isimlerden Hindistanlı İndira Gandhi, Meksikalı Frida Kahlo, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in dedesi olan Süleyman Şah'ın eşi Hayme Ana ve Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın hayatlarını kendi ağızlarından seslendirdiler. Daha sonra okulun müzik öğretmeni eşliğinde türkülerin seslendirildiği etkinlik sona erdi.


Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, ilçe milli eğitim şube müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]