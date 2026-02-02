Öğrencilerden Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika
Öğrencilerden Bayrak Yürüyüşü

02.02.2026 19:16
Horasan'da öğrenciler, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla kortej yürüyüşü düzenleyerek milli bilinci güçlendirdi.

Erzurum'un Horasan ilçesindeki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından köy halkı ile ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

Horasan ilçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Muratbağı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, sınıflarda işlenen "Vatan" konusunun ardından teorik bilgileri pratiğe dökmek ve milli bilinci güçlendirmek isteyen okulun öğretmen ve öğrencileri, köy halkının da katılımıyla bir kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşü katılan mahalle sakinlerinden 70 yaşında Ali Rıza Öztürk de elindeki Türk bayrağını öperek bir öğrenciye verdi.

Öztürk, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Benim atamın, dedemin, kanıdır. Benim canım buna fedadır. Al yavrum siz de aynısını yapın. Biz artık yaşlandık, size emanet olsun." dedi.

Bazı mahalle sakinleri de evlerinin önünden ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi.

Kaynak: AA

