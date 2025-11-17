Öğretmen, Kadın Tuvaletine Gizli Kamera Yerleştirdi

Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.

ÖĞRETMENLER TUVALETİNDEN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Olay, 24 Eylül'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre, idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi.

ERKEK ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ÖĞRETMENİN İFADESİ DE SKANDAL

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.