Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu. Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta 10 yaşındaki kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ilkokul öğretmeni tutuklandı - Son Dakika

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