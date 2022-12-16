Esenyurt'ta 10 yaşındaki kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ilkokul öğretmeni tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 yaşındaki kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ilkokul öğretmeni tutuklandı

16.12.2022 13:59
Esenyurt'ta 10 yaşındaki kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ilkokul öğretmeni tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmen O. E. 10 yaşındaki iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu. Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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