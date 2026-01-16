Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli

Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli
16.01.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da oğlunun başka okula nakledilmesinden sorumlu tuttuğu ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'i (43) darbedip, tabancayla ateş açan Mehmet P. (46), polis tarafından sokakta yürürken yakalandı.

ADANA'da oğlunun başka okula nakledilmesinden sorumlu tuttuğu ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'i (43) darbedip, tabancayla ateş açan Mehmet P. (46), polis tarafından sokakta yürürken yakalandı. İfadesinde, oğlunun başka okula nakledildiği için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet P, gazetecilere, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan Mehmet P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gitti. Sokakta bekleyen Mehmet P., ders çıkışında yolun karşısına geçen Gülen'i darbetti. Şüphelinin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Bu kez tabancasını çıkaran Mehmet P., yerdeki Gülen'e doğru ateş edip, kaçtı. Gülen'e mermi isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen, tedavisinin ardından taburcu edilip, görevine geri döndü.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanma', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan 20 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Pınar Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yürürken yakaladı.

Emniyete götürülen Mehmet P. ifadesinde, olayı oğlunun başka okula nakledilmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için emniyetten çıkarılan Mehmet P., gazetecilere, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Allah'ın adaleti var" dedi. Mehmet P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:53:35. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.