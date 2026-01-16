Öğretmene silahla saldıran veli: Herkesin çocuğu kendine kıymetli

ADANA'da oğlunun başka okula nakledilmesinden sorumlu tuttuğu ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'i (43) darbedip, tabancayla ateş açan Mehmet P. (46), polis tarafından sokakta yürürken yakalandı. İfadesinde, oğlunun başka okula nakledildiği için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet P, gazetecilere, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan Mehmet P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gitti. Sokakta bekleyen Mehmet P., ders çıkışında yolun karşısına geçen Gülen'i darbetti. Şüphelinin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Bu kez tabancasını çıkaran Mehmet P., yerdeki Gülen'e doğru ateş edip, kaçtı. Gülen'e mermi isabet etmezken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen, tedavisinin ardından taburcu edilip, görevine geri döndü.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanma', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan 20 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Pınar Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yürürken yakaladı.

Emniyete götürülen Mehmet P. ifadesinde, olayı oğlunun başka okula nakledilmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için emniyetten çıkarılan Mehmet P., gazetecilere, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Allah'ın adaleti var" dedi. Mehmet P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.