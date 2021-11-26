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Öğretmenler elektrikli araçların şarj istasyonları konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Öğretmenler elektrikli araçların şarj istasyonları konusunda bilgilendirildi

26.11.2021 10:28
Öğretmenler elektrikli araçların şarj istasyonları konusunda bilgilendirildi

Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklen, Ege Üniversitesinin de ortakları içerisinde bulunduğu C-Evil Projesinin çıktıları, İzmir'deki meslek lisesi öğretmenleriyle paylaştı.

Elektrikli araçlarla çalışan ve gelecekte de bu konuda mesleki gelişimi hedefleyen herkesin yararlanabileceği C-Evil Projesinin çevrimiçi yaygınlaştırma etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi iş birliğinde, AB Erasmus Plus Projesi kapsamında "C-Evil Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Eğitici Eğitimi" yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte elektrikli araç şarj istasyonları hakkında temel bilgiler tartışılırken proje partnerlerinin hazırladığı öğrenme platformu sunuldu. C-Evil öğrenme materyallerinin içerisinde bulunduğu platform, öğretmenler tarafından ilgi gördü.

"Çevrimiçi öğrenme platformunu öğretmenlerimize sunduk"

Ege Üniversitesi adına projeyi yöneten Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, "Proje paydaşları ile birlikte elektrikli araçların şarjlarının teknik unsurları hakkında bir eğitime ihtiyaç olduğunu ve bu bağlamda bir çalışma yapabileceğimizi düşündük. Bu kapsamda yürüttüğümüz C-Evil projesinin önemli çıktılarından birisi olan çevrimiçi öğrenme platformunu öğretmenlerimize sunduk. C-Evil projesi kapsamında geliştirilen materyaller ve çevrimiçi öğrenme ortamı içeriği, Türkçe bir şekilde sunuldu" diye konuştu. Prof. Dr. Andiç Çakır, daha sonra gerçekleştirdiği sunumda C-Evil projesinin ortakları, hedefleri, uygulanan süreç ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri katılımcılara aktardı.

C-Evil proje tanıtım sunumunun ardından Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü ve Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar, "C-Evil Öğrenme Yapısı" konulu sunumuyla çevrimiçi öğrenme platformu, öğrenme materyalleri ve yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Boztepe ise "Elektrikli Araçlarının Şarj İstasyonları" adlı sunumunda C-Evil projesinin çıktısı olan çevrimiçi öğrenme platformu ve öğrenme materyallerinin içeriğini katılımcı öğretmenlere anlattı.

milli eğitim bakanlığı, Ege Üniversitesi, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Öğretmenler elektrikli araçların şarj istasyonları konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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