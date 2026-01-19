Öğretmenler Mücadele İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
19.01.2026 19:49
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin mülakat ve atama sorunlarına karşı destek açıklaması yaptı.

ANKARA'da 'Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu' öncülüğünde mülakat, ek atama, düşük atama mağdurları ve özel sektör öğretmenleri ile engelli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, "Eğitim-Bir-Sen, dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlerin yanında olmaya, haklı mücadelelerine destek vermeye devam edecektir" dedi.

'Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu' öncülüğünde mülakat, ek atama, düşük atama mağdurları ve özel sektör öğretmenleri ile engelli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, burada yaptığı açıklamada, öğretmen adaylarının seslerini duyurabilmeleri için sürecin başından itibaren yanlarında olduklarını söyledi. Eğitim-Bir-Sen'in öğretmen alımında mülakat sistemine başından beri karşı olduğunu hatırlatan Karaman, sistemin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekerek, "10 bin, 15 bin ya da 20 bin öğretmen alıyorsunuz ama bunun üç katı adayı Türkiye'nin dört bir yanından getirip mülakata giriyor, ardından üçte ikisini boynu bükük şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu tablo bile mülakat sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yeter. 1611 öğretmen ise sistemde yapılan hatalar nedeniyle yargı yoluna başvurdu. O dönem yapılan 20 bin öğretmen ataması dikkate alındığında bu sayı yaklaşık yüzde 10'a denk gelmektedir. Dolayısıyla sistemin mutluluk getiren, doğruyu arayan, öğretmen ihtiyacını gideren bir sistem olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKEYE ÇOK DEĞERLİ KATKILAR SUNACAK NİTELİKTE ÖĞRETMEN ADAYLARI VAR'

2024 KPSS sürecinde kontenjanların dramatik biçimde düşürüldüğünü ifade eden Karaman, bazı branşlarda kontenjanların binli rakamlardan 20'li, 30'lu sayılara gerilediğini dile getirdi. Bu durumun açık bir plansızlık olduğunu belirten Karaman, "Aralarında doktora yapan, yüksek lisans yapan, sınıfa girdiğinde bu ülkeye çok değerli katkılar sunacak nitelikte öğretmen adayları var. Bu plansızlığın bedelini öğretmen arkadaşlarımız ödememelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında planlanan süreçte öğretmen adayları en az 14 ay sürecek bir eğitim dönemine alınacak, bu süreçle birlikte fiilen yaklaşık iki yıl boyunca atama yapılmamış olacak. Adaylara verilecek 33 bin liralık harçlık büyükşehirler için yetersizdir. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bu arkadaşlarımız nerede kalacak, hangi imkanlarla bu süreci tamamlayacak? Barınma meselesi dahi planlanmış değil" dedi.

'ÖĞRETMENSİZ SINIFI OLMAYAN TÜRKİYE, MUTLU TÜRKİYE'DİR'

Türkiye'nin öğretmen atama sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu vurgulayan Karaman, bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyleyerek, "Öğretmensiz sınıfı olmayan Türkiye, mutlu Türkiye'dir. Okul bahçesinde nöbet tutan, velisiyle konuşan öğretmeni olan Türkiye güçlü Türkiye'dir. Sınıflar ve öğrenciler öğretmensiz bırakılması kabul edilemez. Eğitim-Bir-Sen, dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğretmenlerin yanında olmaya, haklı mücadelelerine destek vermeye devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

