OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için geri sayım - Son Dakika

OİB'in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, bu yıl 18 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın başvuruları, yarın (19 Nisan Pazartesi günü) başlayacak. Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan adaylar başvurabilecek. Yarışmaya başvurular 3 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

Bu yılki teması "Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ödül takdim edilecek.

Çelik: "Bu yılki ödülleri artırdık"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "OİB olarak düzenlediğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonunu net bir şekilde yansıtıyor. Bu yılki ödüllerimiz, önceki yıllara göre daha da arttı. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.