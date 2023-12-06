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Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
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Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Derelioğlu'nun kolu çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganların en ağır cezayı almalarını isteyen Derelioğlu'nun son hali yaşadığı kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

06.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:41
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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, "En büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi. Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy'de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu.

OKTAY DERELİOĞLU'NUN OMUZUNDA KIRIK VE ÇIKMA VAR

Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik" sözlerini kullandı. Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı" şeklinde konuştu.

Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar" dedi.

Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: BU OLAYLAR ÇOK YAYGINLAŞTI, YAPANLARA İNSAN DEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA CEZASI OLMADIĞINDAN-Kİ BİR KAÇ GÜN SONRA BIRAKILACAKLAR- YAPANIN YANINA KÂR KALIYOR. Cevap Yaz 62 0
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Oktay Derelioğlu, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
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