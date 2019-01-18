Okul Bahçesindeki Ağaçlara Kuş Yuvası Yerleştirdiler

Nizip
ilçesindeki Addulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulun bahçesindeki ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.
Okul öğretmenleri Gurbet Yüce, Kevser Koç ve Saadet Subaşı
, öğrencilerle birlikte dersin olmadığı saatlerde çok sayıda kuş yuvası hazırladı.
Yaklaşık 1 hafta süren çalışmanın ardından yuvaları hazır hale getiren öğretmen ve öğrenciler, bunları ağaçlara astı.
Okul müdürü Aliye Yaşar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı, canlıları korumak ve kış şartlarında kuşların sıcak bir yuvaya sahip olmasını sağlamak amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin büyük emek verdiğini ifade eden Yaşar, '"Havaların soğuk geçmesi nedeniyle doğadaki canlılara bir ev yapmak için çalıştık. Bu kapsamında öğrencilerimiz hazırlamış oldukları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astılar. Bu çalışmalara emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.