Son Dakika Haberleri: Okullararası Halter İl Birinciliği Başladı

Okullararası Halter İl Birinciliği Başladı

54 dakika önce

2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldız-Genç Halter İl Birinciliği bayanlar kategorisinde yapılan müsabakalarla başladı.

Okullararası Halter İl Birinciliği Başladı, System.String[]
2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldız- Genç Halter İl Birinciliği bayanlar kategorisinde yapılan müsabakalarla başladı.

Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan bayanlar müsabakasına toplam 29 sporcu katılıyor. Halter İl Birinciliği yarın yapılacak erkekler müsabakasıyla devam edecek. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Yıldız Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun Son Dakika! Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:12:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullararası Halter İl Birinciliği Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]