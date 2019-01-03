Okullararası Halter İl Birinciliği Başladı
54 dakika önce
2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldız-Genç Halter İl Birinciliği bayanlar kategorisinde yapılan müsabakalarla başladı.
2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldız- Genç
Halter İl Birinciliği bayanlar kategorisinde yapılan müsabakalarla başladı.
Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan bayanlar müsabakasına toplam 29 sporcu katılıyor. Halter İl Birinciliği yarın yapılacak erkekler müsabakasıyla devam edecek. Kayseri Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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